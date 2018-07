Produção de Jeans em Urupês Pode Chegar a Um Milhão de Peças Por Mês

A estimativa para a produção de jeans em Urupês é de um milhão por mês de peças parao período de festas de final de ano. Atualmente a produção da cidade vizinha é de 776 mil peças/mês vendidas em todo território nacional. A informação é da assessoria de imprensa da Prefeitura.

Urupês tem conquistado um cenário de destaque no estado e o município é reconhecido como Arranjo Produtivo Local (APL) no setor de jeans. Está participando do programa de turismo regional e tem com objetivo além de atrair mais consumidores. O foco, conforme informações da administração é tornar o município a capital nacional do jeans.

A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo recentemente divulgou que o APL de Urupês está entre os 49 municípios do estado e um dos poucos da mesorregião de São José do Rio Preto apto para protocolar projetos e receber repasses do governo.

“Dados do censo do jeans, realizado em abril de 2018, pela Prefeitura de Urupês, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário, apontam uma produção mensal de 776 mil peças/mês na baixa temporada. Com isso, a estimativa é que, na alta temporada (épocas festivas como o Natal), a produção chegue a um milhão de peças/mês.

Não existem dados concretos das produções nos anos anteriores. O que se sabe é que esta produção veio crescendo desde que o setor surgiu no município. Este crescimento apenas foi impactado pela crise econômica do Brasil nos últimos anos, mas o número de peças, trabalhadores empregados e fábricas abertas já voltou a subir”, constata a assessoria de imprensa.

Atualmente conta com aproximadamente 56 fábricas de jeans e gera cerca de 3 mil empregos diretos na cidade. A produção é reconhecida pela variedade de peças que vão do dia a dia as sofisticadas.

“Algo em torno de 60% de seus empregos formais, além de receber uma parcela significativa de moradores das cidades circunvizinhas, como Irapuã, Sales e Ibirá, que se deslocam para trabalhar em Urupês neste segmento. Despontando como uma das principais fontes de geração de renda para o município e sua população, as fábricas de jeans produzem peças que são vendidas em todo o território nacional. Essa produção é reconhecida pela sua variedade e diversidade de estilos, que vão desde o uso no dia a dia, para trabalho, até aquelas mais sofisticadas, confeccionada para festas e eventos sociais”, diz.

Segundo o setor, a produção do jeans vem crescendo geograficamente desde a instalação em 1985.

“Nós estamos muito felizes por termos conseguido a aprovação como Arranjo Produtivo Local. Temos certeza que este reconhecimento abrirá diversas portas para nós investirmos ainda mais neste setor tão importante para o nosso município”, aponta o prefeito Bica.

O trabalho é realizado por uma comissão formada por empresários do ramo e membros do poder público por meio da CDJ (Comissão do Desenvolvimento do Jeans).

“Em 1985, mãe e filho iniciaram as atividades da primeira fábrica de jeans em Urupês. Com o tempo, os funcionários desta empresa abriram outras fábricas e foram criando uma cadeia produtiva, e tornando Urupês, reconhecidamente, como uma referência estadual no setor”, lembra.

Com o avanço da fabricação do produto, o município está entre as cidades do noroeste paulista no roteiro de turismo de negócios com o propósito de atrair mais consumidores e investidores para desenvolver ainda mais o setor.

“A longo prazo, damos passos para transformar Urupês na “Capital Nacional do Jeans”.

Os principais produtos são calças masculinas e femininas, embora, hoje, já se produzam vestidos, roupas infantis, shorts, bermudas: tudo em jeans.

Algumas dessas empresas fabricam e vendem sua marca própria. Já outras, e em sua maioria, são “facções”: empresas terceirizadas, que produzem para várias marcas do país”, conclui o setor.

Karla Sibro

Da Reportagem Local