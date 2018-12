Produção de Café Passa de R$ 594 Mil na Região de Catanduva

A produção de café passou de R$ 594 mil na região de Catanduva. Foram 1.311 sacas de 60 quilos, conforme aponta estudo do Instituto de Economia Agrícola (IEA). O preço de cada uma delas passou de R$ 453. O resultado total de 2017, ano mais recente, leva em consideração o chamado Valor de Produção Agropecuária (VPA).

Em 2016 a quantidade de sacas era menor – 1.263 de 60 quilos. Apesar disso, o preço de cada uma delas era de R$ 484,36, o que resultou em um valor de produção de R$ 611 mil. Ainda mais expressivo tanto na quantidade de matéria-prima, quanto nos resultados gerados está 2015. Ainda conforme o IEA, a produção chegou a 2.696 sacas de 60 quilos. O preço era menor, R$ 445,25, mas total passou de R$ 1,2 milhão na região.

Os dados de 2018 ainda não foram divulgados, mas a nível nacional, a produção de café bateu recorde da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O país foi responsável por produzir 3,6 milhões de toneladas, ou para sermos mais precisos, 59,6 milhões de sacas de 60 quilos. O aumento foi de 1,7% no comparativo com o mês anterior. Para o café arábica, a produção estimada foi de 2,7 milhões de toneladas. O que corresponde também a 44,8 milhões de sacas de 60 kg. O salto nesse caso foi de 2,5% em relação ao mês anterior. Em novembro, Minas Gerais reavaliou suas estimativas de produção, estimando aumento de 3,5% no total a ser colhido. A produção mineira deve alcançar 1,9 milhão de toneladas, ou 31,4 milhões de sacas de 60 kg, figurando-se como maior produtor do país, com participação de 70,2% do total produzido.

“Em relação ao ano anterior, a produção do café arábica apresentou crescimento de 28,2%. A excelente safra decorreu da bienalidade positiva, do clima mais chuvoso nas principais regiões produtoras e dos maiores investimentos em tratos culturais realizados pelos produtores. Para o café canephora, a produção estimada, de 888,6 mil toneladas, ou 14,8 milhões de sacas de 60 kg, encontra-se 0,5% menor que a do mês anterior”, informa o IBGE.

No mês passado, houve queda nas produções de Rondônia (1,2%) e Minas Gerais (12,3%). Em relação ao ano anterior, a produção do café canephora apresentou alta de 30,4%, sendo que os aumentos mais consideráveis foram informados pelos estados do Espírito Santo (53,0%) e Bahia (15,7%). A produção desses estados vem se recuperando nos últimos anos, após ter sofrido drástica redução, em decorrência de longo período de estiagem.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local