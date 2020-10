Produção de Banana em Catanduva Aumenta 11,7% em Dois Anos

A produção de banana em Catanduva aumentou 11,7% em Catanduva na comparação entre 2017 e 2019. Dados são do Instituto de Pesquisa Aplicada (IEA). Em 2017, agricultores de Catanduva e microrregião produziram 4.997 toneladas de banana em área de 236 hectares.

No ano passado, a fruta rendeu 5.584 toneladas em 285 hectares de plantação. A área de cultivo também aumentou 20,7% nos dois anos.

Em todo Estado, a produção paulista de banana, em 2019, alcançou 1,1 milhão de toneladas e respondeu por 19,3% (R$1,6 bilhão) do valor da produção frutícola do estado, sendo a fruta mais valorosa da agricultura de São Paulo e a 12ª maior no ranking do valor das exportações paulista de frutas frescas (US$252,4 mil).

A banana tem papel relevante na alimentação da população brasileira. De acordo com a última Pesquisa de Orçamento Familiar, realizada entre 2008 e 20095, a banana liderava a preferência popular dentre as frutas tropicais, sendo que o consumo médio per capita foi estimado em 18,6 g/dia (aproximadamente 6,8 kg/ano). Um fato curioso com relação ao consumo per capita de banana no Brasil é que o mesmo aumenta conforme avançam as faixas etárias, ou seja, o estudo revelou que os adolescentes consomem em média 15,6 g/dia, e as pessoas de idade chegam a consumir, em média, 29,5 g/dia. Mais recentemente, o relatório da pesquisa VIGITEL, elaborado pelo Ministério da Saúde em 2018, reafirmou que o consumo brasileiro de frutas está, ainda hoje, bem aquém da quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde (5 porções ou 400 g/dia).

Em 2019, a banana foi o 15º produto mais comercializado na CEAGESP, totalizando 58,8 mil toneladas. Os principais municípios fornecedores de banana para o entreposto na capital são: Sete Barras, Jacupiranga, Miracatu e Eldorado. Os bananais de Sete Barras são bastante diversificados. Lá, encontraram-se todos os cultivares comerciais. O município lidera a produção de nanica climatizada e da terra. Jacupiranga lidera a produção de prata e é o terceiro mais importante na comercialização da nanica, atrás de Sete Barbas e de Miracatu.

Abacate – Catanduva também tem produção de abacate e se destaca quando o assunto é a fruta. De 2017 a 2019 houve um aumento na quantidade de pés de abacate. Em 2017 eram 9.600 pés da fruta e no ano passado foram contabilizados 19.559. A produção da fruta saltou de 63.910 caixas de 22 kg para 121.776 caixas de 22 kg.

Karla Konda

Editora Chefe