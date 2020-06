Produção Agropecuária em Catanduva Atinge R$ 2,3 Bi e é a 16ª no Estado

A produção agropecuária na região de Catanduva atingiu R$ 2,3 bilhões em um ano e colocou a cidade em 16ª região mais produtiva do Estado.

Dados são do Instituto de Economia Aplicada (IEA), órgão relacionado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O valor da produção agrícola tem base ano de 2019 e traça ainda um comparativo com ano anterior (2018). De um ano para outro, o valor da produção catanduvense aumentou em torno de R$ 150 milhões, porém, a participação efetiva em todo estado segue a mesma, 2,9%.

Nos produtos, a cana-de-açúcar é o principal destaque com venda atingida de R$ 1,3 bilhão e corresponde a 57,1% de todas as safras colhidas e outras produções em Catanduva. Em seguida vem o limão com R$ 526 milhões e participação de 22%. Carne bovina fica em terceiro : R$ 127,2 milhões e 5,3% de tudo o que é produzido pela área que abrange o Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR). A laranja para indústria teve um valor de produção de R$ 97,5 milhões e amendoim em casca R$ 42 milhões. Demais produtos somam R$ 229,7 milhões.

De acordo com o IEA, O Valor da Produção Agropecuária (VPA) é analisado por região do estado. Indica quais as principais atividades do setor em termos da geração da renda regional, os produtos em destaque, sua localização e a evolução comparativa ao ano anterior. Identifica em que níveis a renda da agropecuária está sendo gerada. Essas informações servem de subsídios para formulação de políticas públicas e tomadas de decisão pelos gestores, nos diversos níveis da administração pública e privada, e para os agentes econômicos locais. Para tanto, são consideradas as regiões abrangidas pelos 40 Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDRs), organização geográfica de interesse da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA).

Os dados de produção são obtidos dos levantamentos de estimativas de safras agrícolas, realizados pelo IEA e pela Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), disponíveis no banco de dados do IEA.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook