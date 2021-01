Prodesp Passa a Entregar CNH em Papel Exclusivamente Pelos Correios

As solicitações referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como renovação, primeira e segunda via e CNH definitiva, deverão ser feitas exclusivamente com a entrega do documento físico pelos Correios. O documento será enviado ao endereço de cadastro do motorista junto ao Detran.SP. O motorista, porém, pode baixar, gratuitamente a versão digital do documento no mesmo dia do exame médico.

O objetivo é diminuir a quantidade de pessoas dentro das unidades do Poupatempo e do Detran.SP em todo o Estado e, mesmo diante do aumento do número de casos da Covid-19, manter as unidades abertas à população para atendimento de serviços essenciais que ainda precisam ser concluídos presencialmente.

De acordo com o diretor da Prodesp, Murilo Macedo, a previsão é que, com a medida, cerca de 450 mil pessoas deixem de comparecer aos postos de atendimento, recebendo os documentos no conforto de casa. “Neste momento em que volta a aumentar o número de infectados pela pandemia em todo o país, os esforços do Governo de São Paulo são para garantir que os cidadãos estejam protegidos, evitando deslocamentos desnecessários”, explica Macedo.

Os processos de solicitação de CNH já são feitos de forma digital, pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br – ou aplicativo Poupatempo Digital. Depois de realizar o exame médico nas clínicas credenciadas ao Detran.SP, basta o motorista aguardar as orientações que serão enviadas por e-mail para acessar a versão digital da CNH, que tem a mesma validade do documento em papel, e estará disponível em poucas horas no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O pagamento das taxas de emissão do documento e também do envio pelos Correios pode ser feito diretamente no banco, caixas eletrônicos ou internet banking. Para conclusão da solicitação, é necessário clicar na opção com postagem. O serviço sem essa opção estará indisponível.

Com o código de postagem, o cidadão poderá rastrear o envio da Habilitação. O documento será entregue no endereço de cadastro do motorista junto ao Detran.SP. Mas é importante que, caso o solicitante não resida mais no endereço cadastrado, antes de solicitar o serviço online, ele deve fazer a alteração cadastral pelas plataformas digitais do Poupatempo. Lembrando que, como medida de segurança, o cadastro deve ser feiro pelo próprio usuário.

Vale lembrar que a partir deste mês voltaram a valer os prazos para renovação da CNH em todo o país. Em 2020, a obrigatoriedade da renovação havia sido suspensa, como medida de prevenção à Covid-19. O restabelecimento dos prazos para renovação da CNH engloba todos os condutores que tiveram habilitação vencida no período de 2020, ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2021, seguindo os meses de validade.

Além dos serviços de habilitação, as plataformas digitais do Poupatempo oferecem diversas opções de serviços online, como Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais, transferência e licenciamento de veículos, consulta de IPVA, entre outros. São mais de 110 serviços que podem ser realizados sem sair de casa, pelo site ou aplicativo do programa.

Atualmente, somente os serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira via do RG, transferência interestadual e mudança na característica do veículo são oferecidos presencialmente. Nesses casos, é preciso agendar data e horário para ser atendido, também pelo site ou app do Poupatempo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local