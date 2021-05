Prodesp e Procon-SP Lançam Plataforma Para Atendimento Digital ao Consumidor

O Governo de São Paulo lança o novo Sistema de Atendimento Digital do Procon-SP. Desenvolvido em parceria com a Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado -, a plataforma permite que todo o atendimento de defesa do consumidor seja feito de forma digital, possibilitando a abertura e acompanhamento de reclamações, audiências de conciliação e até mesmo fiscalização, com autos de infração e monitoramento totalmente online, acelerando a tramitação dos processos.

Para viabilizar a implantação, a Prodesp utilizou duas das mais modernas e inovadoras plataformas de negócios do mercado, a Dynamics 365 e a Power Platform da Microsoft, que resultam em mais agilidade na solução das demandas.

Desde o início da gestão, a Companhia tem se empenhado junto a seus clientes e demais órgãos do Estado para manter e ampliar a oferta de serviços aos cidadãos. “Um dos objetivos da nossa gestão foi dar ao consumidor um acesso mais rápido e fácil, com respostas mais eficazes e a parceria com a Prodesp possibilitou implementar essa mudança”, afirma Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

A partir de agora, a realização das audiências de conciliação será totalmente virtual – via Microsoft Teams. Com a facilidade de realizar o atendimento no conforto e segurança de casa, evitando deslocamentos desnecessários ao consumidor, que passa a contar com um canal de interação direto com o Procon-SP. A Prodesp também é a responsável pelo aplicativo Procon-SP, que disponibiliza diversos serviços ao consumidor, bem como o portal www.procon.sp.gov.br, onde os cidadãos podem acessar todos os serviços digitais oferecidos pelo órgão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local