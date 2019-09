Prodesp Desenvolve Novo Layout Para O Site “Trabalho Sem Assédio Sexual”

Tecnologia do Governo de São Paulo, desenvolveu um novo layout para o site Trabalho sem assédio sexual, da Corregedoria Geral da Administração (CGA). Com navegação mais intuitiva, a plataforma é uma das ferramentas utilizadas pela administração estadual na campanha “Trabalho sem Assédio Sexual”, que tem como principal objetivo conscientizar os servidores públicos sobre a importância do respeito às mulheres no ambiente de trabalho.

O assédio sexual no trabalho é crime e ocorre sempre que houver manifestação sexual ou sensual não consentida. Os casos de abuso contaminam o ambiente de trabalho e podem afetar a saúde, não apenas da pessoa assediada, mas também dos outros empregados, gerando um clima de medo, constrangimento e angústia, que pode comprometer a produtividade da equipe.

Desenvolvido pela Analista de Suporte à Gestão da Prodesp, Silvia Ferreira Santos, a plataforma conta com um formato responsivo que ajusta a tela de leitura para o formato mais adequado em cada dispositivo, como desktop, tablets e celulares. O site obteve nota de 93% de acessibilidade pelo Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES), do Governo Federal.

“O assédio sexual é uma agressão psicológica, física e moral para qualquer mulher, causando constrangimento tanto para quem sofre quanto para as pessoas que presenciam a situação. É mais uma ferramenta importante que, além de permitir denúncias, também pode ser um agente inibidor do ato”, destacou Santos.

Por meio do site, as vítimas ou os servidores que presenciaram casos de abuso sexual no trabalho, podem fazer a denúncia de forma segura e sigilosa. O relato será armazenado em banco de dados e encaminhado para que a equipe da Corregedoria prossiga com a investigação.

Da Reportagem Local