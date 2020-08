Procuradoria Geral Pede Inconstitucionalidade de Cargos em Comissão da Prefeitura

O Procurador Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, moveu Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a prefeitura de Catanduva e cerca de 140 cargos comissionados criados. São cargos de diretores, chefes, assessores e encarregados da administração direta e indireta. O Ação foi iniciada no dia 07 de agosto deste ano. E a Procuradoria pede ao Tribunal de Justiça que todas as expressões que criaram os cargos mencionados no processo sejam consideradas inconstitucionais.

Na petição inicial, Sarrubbo afirma que revela-se inconstitucional a criação de comissionados cujas atribuições não evidenciam funções de assessoramento, chefia e direção, mas, funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, cujo provimento deve se dar mediante aprovação em concurso público.

O Procurador Geral relembrou ainda ação anterior que considerou outros postos como inconstitucionais. “O pedido foi julgado procedente em 16 de setembro de 2015 e assim mantido após o Supremo Tribunal Federal acolher o agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Prefeito Municipal de Catanduva. A retrospectiva se faz necessária porque o objeto da presente ação direta abrange expressões antes não impugnadas mas que constam da Lei Complementar nº 30/1996”.

Ainda na petição, a PGJ lista as leis que teriam expressões consideradas inconstitucionais: A lei Complementar nº 30, de 17 de outubro de 1996, de reclassificação de cargos e empregos, a lei Complementar nº 159, de 20 de dezembro de 2000, do Município de Catanduva, que “cria a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho, Lei Complementar nº 160, de 20 de dezembro de 2000, do Município de Catanduva, acrescentou novos cargos no quadro da administração municipal, Lei Complementar nº 198, de 10 de junho de 2002, Lei Complementar nº 250, de 31 de março de 2004, Lei Complementar nº 278, de 16 de dezembro de 2004, Lei Complementar nº 293, de 16 de setembro de 2005 e outras.

Se julgada procedente essa nova ação, a prefeitura deixaria de ter cargos em diversos setores como : Chefe da Seção da Central de Ambulâncias”, “Chefe da Seção de Acompanhamento de Obras”, “Chefe da Seção de Administração da Frota”, “Chefe da Seção de Análise de Projetos”, “Chefe da Seção do Arquivo Técnico”, “Chefe da Seção de Avaliação e Controle”, “Chefe da Seção de Cadastro Técnico”, “Chefe da Seção de Construção, Reparo e Conservação de Obras Públicas”, “Chefe da Seção de Contabilidade Financeira”, “Chefe da Seção de Contas e Arrecadação”, “Chefe da Seção de Controle de Zoonoses”, “Chefe da Seção de Controle e Coordenação”, “Chefe da Seção de Controle Sanitário”, “Chefe da Seção de Dívida Ativa”. Além de “Encarregado da Casa do Menor”, “Encarregado da Casa do Migrante”, “Encarregado da Distribuição da Merenda Escolar”, “Encarregado da Educação Profissional”, “Encarregado da Manutenção e Conservação do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CMC”, “Encarregado do Bosque Municipal”, “Motorista de Gabinete” e “Recepcionista de Gabinete”, “Diretor do Departamento de Assistência ao Educando”, “Diretor do Departamento de Assistência Jurídica”, “Diretor do Departamento de Obras”, “Diretor do Departamento de Planejamento”, “Diretor do Departamento da Procuradoria Geral”, “Diretor do Departamento de Projetos de Ação e Assistência Social”, “Diretor do Departamento de Recursos Humanos”, “Diretor do Departamento de Serviços”, “Diretor Departamento de Trânsito”, “Gerente de Unidade”, “Assessor Técnico Jurídico”, “Assessor de Comunicação”, “Assessor Técnico”, “Chefe de Seção de Medição e Emissão de Contas”, “Chefe da Seção de Recursos Humanos e Finanças”, “Chefe da Seção de Serviços Técnicos e Administrativo”, “Chefe do Setor de Atendimento”, “Chefe do Setor de Cadastro de Contribuintes”, “Chefe da Seção de Fiscalização e Arrecadação”, “Chefe do Setor de Hidrômetros”, “Chefe do Setor de Cadastros Técnicos”, “Chefe do Setor de Fiscalização e Arrecadação”, “Chefe do Setor de Redes de Água e Ramais” e outros.

Karla Konda

Editora Chefe