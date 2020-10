Procura Por Exames de Prevenção do Câncer De Mama Cai Em Catanduva

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor.

Há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a características próprias de cada tumor.

O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Existe tratamento para câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Catanduva os atendimentos pelo SUS, de janeiro até setembro, foram agendados 741 pessoas para a realização do exame, porém, 196 faltaram, resultando em apenas 545 pessoas atendidas. Atualmente, os atendimentos estão sendo realizados no mesmo mês e não houve paralisação de atendimentos por conta da pandemia, os atendimentos seguiram normalmente. Porém, no período de pandemia, houve uma queda significativa na procura pelo agendamento do exame.

Para as mulheres que queriam realizar o exame, com idade de 50 a 69 anos, fazem parte da faixa etária para o rastreamento do câncer de mama. Sendo assim, é necessário apenas procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência e fazer o agendamento da mamografia com a enfermeira responsável.

A secretaria da Saúde informa ainda que haverá atividades internas de orientação para os usuários e atividades de educação permanente aos profissionais de saúde, em parceria com o curso de Enfermagem da Unifipa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local