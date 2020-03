Procura Por Carreiras Tecnológicas Dispara Entre Mulheres Em São Paulo

Nos cursos superiores tecnológicos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) é possível observar o crescente aumento da demanda feminina por formação especializada. Nos portos do País, por exemplo, a presença de profissionais mulheres já é uma realidade. Muitas delas, se formaram na graduação tecnológica de Gestão Portuária da Fatec Baixada Santista, de Santos. Outras iniciam os estudos. Neste primeiro semestre, o número de candidatas aprovadas no Vestibular já representa 45% do total das vagas oferecidas.

O coordenador do curso, Júlio Raymundo, atribui o aumento do interesse das alunas por essa área ao crescimento do setor de Portos no Brasil: “A Fatec é a única instituição pública que oferece formação para esse tipo de trabalho”, afirma. “Além disso, a especialidade abre oportunidades também para atuar em logística e comércio exterior.”

Segundo dados da Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), esta guinada das mulheres para carreiras tecnológicas vem crescendo gradativamente. Responsável pelos Vestibulares das Fatecs, a FAT registra ano a ano um expressivo aumento de interessadas em cursos que eram mais procurados por homens. No curso de Hidráulica e Saneamento Ambiental, da Fatec São Paulo, por exemplo, elas respondem por 40% da sala de aula.

Mulheres no campo e na moda – Outra cena cada vez mais recorrente é a de mulheres trabalhando no campo, operando máquinas agrícolas, plantando ou fazendo manejo de animais. No curso superior tecnológico de Agronegócio, no município paulista de Mococa, as mulheres ocupam 60% das vagas da turma que começou a graduação este ano. No agro, inclusive, a relevância delas se repete nas Fatecs localizadas nas cidades como: Ourinhos com 53,75% de participação; Jales com 50% e São José do Rio Preto e Taquaritinga com 42%.

No nível médio, o interesse no Agronegócio também é crescente entre as jovens. No curso da Escola Técnica Estadual (Etec) de Apiaí, as meninas respondem por 76,39% das vagas da turma que entrou no primeiro semestre de 2020. Outra especialidade relacionada ao processamento de produtos agrícolas e origem animal também tem atraído mais mulheres. O curso de Agroindústria, da Fatec Capão Bonito, é formado 67,5% por alunas.

A presença feminina é destaque também nos cursos do setor de serviços, como Moda, Eventos, Recursos Humanos, Turismo e Alimentos. Com 85% de candidatas aprovadas, Recursos Humanos na Fatec de Franca é um exemplo dessa tendência. Na Fatec Americana, 80% da turma de Têxtil e Moda também é de mulheres.

Ariane Pio

Da Reportagem Local