Procon-SP Realiza Fiscalização Em Supermercados De Catanduva Contra Abuso De Preços

O Procon-SP notificou 431 estabelecimentos comerciais, as ações que aconteceram em todo o Estado para combater o aumento injustificado de preços. As empresas foram notificadas e deverão apresentar notas fiscais de compra e venda de alguns itens da cesta básica para verificação de eventual prática de preço abusivo.

A cidade de Catanduva está na lista da fiscalização do Procon-SP. Segundo as informações os preços de maiores disparates foram: R$ 34,90 no arroz tipo 1 (pacote de 5 kg); R$ 8,59 no óleo de soja (900 ml). Outras cidades do interior de SP também receberam a fiscalização: Águas de São Pedro, Americana, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Assis, Avaré, Bariri, Bauru, Bebedouro, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Brejo Alegre, Brotas, Buritama, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capão Bonito, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Charqueada, Cordeirópolis, Cosmópolis, Diadema, Eldorado, Franca, Getulina, Guaíra, Guaratinguetá, Guariba, Guarujá, Holambra, Hortolândia, Ilha Solteira, Indaiatuba, Ipeúna, Iracemápolis, Itararé, Itirapina, Itupeva, Jacareí, Jacupiranga, Jaguariúna, Jaú, Jundiaí, Louveira, Marília, Martinópolis, Mauá, Mesópolis, Mirandópolis, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Ourinhos, Ouro Verde, Ouroeste, Paraguaçu Paulista, Paranapuã, Parapuã, Paulínia, Pedreira, Pereira Barreto, Pindamonhangaba, Pontalinda, Porto feliz, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rio Grande da Serra, Saltinho, Salto do Pirapora, Santa Albertina, Santa Barbara Doeste, Santa Branca, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Fé do Sul, Santa Gertrudes, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto, São Manuel, São Pedro, São Vicente, Sorocaba, Taquaritinga, Tatuí, Taubaté, Terra Roxa, Tupã, Ubatuba, Valinhos, Valparaíso Vinhedo e Votorantim.

A operação iniciou dia 14 de setembro principalmente com foco nos itens: arroz (pacote de 5 kg), óleo de soja (embalagem de 900 ml) e carnes vermelhas (patinho, coxão mole, coxão duro e contrafilé). O objetivo é coibir abusos e garantir à população o acesso aos produtos; empresas que praticarem preços abusivos responderão a processo administrativo. Na capital, os maiores preços encontrados no arroz tipo 1 (pacote de 5 kg): R$ 27,90; no óleo de soja (900 ml): R$ 7,73; no patinho (kg): R$ 47,69; no coxão mole (kg): R$ 55,61; no coxão duro (Kg): R$ 53,11 e no contrafilé (Kg): R$ 64,99.

O Procon-SP disponibiliza canais de atendimento à distância para receber denúncias, intermediar conflitos e orientar os consumidores: via internet (www.procon.sp.gov.br), aplicativo – disponível para Android e iOS – ou via redes sociais; para as denúncias, marque @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local