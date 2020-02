Procon-SP Quer Saber Qual A Percepção Do Consumidor Quanto Ao Seguro DPVAT

O @proconsp, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, disponibilizou em seu site um questionário contendo oito perguntas relacionadas ao DPVAT. O objetivo é identificar a percepção do consumidor com relação a este seguro obrigatório.

A pesquisa quer detectar principalmente se o consumidor conhece este seguro, se sabe para que serve e se acha que a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser do proprietário.

O resultado da pesquisa, que é uma ação realizada pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de Proteção de Defesa do Consumidor – EPDC do Procon-SP, servirá de parâmetro para desenvolver ações como: elaboração de materiais educativos, orientações em cursos e outras ações pertinentes para esclarecer dúvidas do consumidor referentes ao tema pesquisado.

Um levantamento especial produzido pela Seguradora Líder para marcar o período mostra que, apesar da diminuição nos números de acidentes, a situação no Brasil ainda é preocupante. Em 2018, o país atingiu a quantidade de 18 indenizações pagas por morte, pelo Seguro DPVAT, a cada 100 mil habitantes. Como comparação, a taxa de mortalidade por crimes violentos, como homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, foi de 24,75. As estatísticas indicam, portanto, que o trânsito ainda deixa milhares de vítimas no país: nos últimos dez anos, foram pagas mais de 485 mil indenizações do seguro obrigatório por este tipo de ocorrência, sendo as motocicletas as principais responsáveis. De 2009 para 2018, o veículo foi o único a apresentar aumento de sinistros pagos por morte, saltando de 16.974 para 18.955 benefícios.

Os interessados em querer responder o questionário pode acessar o link: https://sistemas.procon.sp.gov.br/formularios/index.php?r=survey/index/sid/202002/lang/pt-BR#.

Ariane Pio

Da Reportagem Local