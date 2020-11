Procon-SP Oferece Palestras Online Em Novembro A Partir De Quarta-Feira

A Escola de Proteção e Defesa do Consumidor (EPDC) do Procon-SP, passou a disponibilizar suas palestras de forma online e, assim, facilitar o acesso à educação para o consumo. A agenda de novembro já está disponível na página do Procon-SP.

As palestras são gratuitas e as inscrições para o mês novembro já estão abertas podendo ser feitas pelo site do Procon-SP.

O objetivo da atividade é promover a informação e educação sobre os direitos e deveres do consumidor sobre os principais pontos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor e outras legislações pertinentes, por meio de linguagem clara e acessível.

A plataforma de transmissão é a Microsoft Teams que pode ser acessada pelo microcomputador, notebook, tablet e celular, desde que com acesso à internet, sem necessidade de baixar aplicativo. Ao se inscrever o consumidor recebe um e-mail com o link e, no dia e horário acessa e assiste a palestra podendo, inclusive, fazer perguntas. Os participantes receberão certificado.

Confira abaixo os temas, horários e mais detalhes sobre as atividades: Palestra Orientação Financeira, 18/11 (quarta-feira), das 10h às 12h, Prazo para inscrição: até 17/11.

Palestra Direitos Básicos do Consumidor no dia 25/11 (quarta-feira), das 15h às 17h, Prazo para inscrição: até 24/11. Palestra Armadilhas do Consumo no dia 30/11/2020 (sexta-feira), das 15h às 17h, Prazo para inscrição: até 29/11.

Ariane Pio

Da Reportagem Local