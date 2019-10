Procon-SP Não Envia Mensagens Com Promessas de Renegociação de Dívidas

O Procon-SP, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, informa que não faz envio de mensagens aos consumidores sobre suposta campanha de renegociação de dívida. A oferta foi encaminhada para um seguidor no Instagram, que questionou sobre a existência de uma “Campanha de Renegociação do Procon.”

“Informamos que o trabalho realizado pelo Procon-SP para o apoio ao consumidor endividado ocorre através de orientação em nossos materiais informativos, disponíveis no site, palestras gratuitas realizadas periodicamente e renegociação pelo Programa de Apoio ao Superendividado, em que o contato é feito por e-mail ou telefone, para quem está cadastrado. O atendimento e a negociação ocorre de forma individualizada e nunca prometendo percentual de desconto”.

O Procon-SP orienta que em casos como este, o consumidor não ligue nos canais indicados ou forneça os seus dados, procure imediatamente o órgão de defesa do consumidor mais próximo para saber se há algum mutirão ou atendimento para pessoas endividadas.

Da Reportagem Local