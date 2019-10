Procon-SP Dá Início As Aulas Sobre Os Direitos Do Consumidor

Na primeira aula da Escola do Procon-SP, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, o diretor executivo e professor, Fernando Capez, fala sobre consumo e consumerismo. O internauta que assistir à aula, disponível na TV Procon-SP canal digital do YouTube, vai entender a origem do movimento que começou a partir do final do século XIX nos Estados Unidos da América.

Capez explica, na primeira parte da aula, como surgiu a primeira lei preocupada em proteger o consumidor, a Antitruste, também conhecida como Lei Sherman. Nessa evolução histórica destaque para o dia 15 de março de 1962, quando o então presidente dos EUA, John Fitzgerald Kennedy, envia para o congresso americano mensagem citando a necessidade de se proteger universalmente os direitos do consumidor. A data entra para o calendário como o Dia Mundial de Defesa do Consumidor.

O diretor executivo destaca que, “a economia capitalista somente caminhará para o progresso e desenvolvimento pleno, no momento em que as relações de consumo estiverem reguladas e os consumidores protegidos”.

Na segunda parte da aula, Capez conta a história brasileira da defesa do consumidor, começando pela criação, no estado São Paulo, em 1976 do Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, que foi o embrião do Procon-SP, até a promulgação, em 1990, do Código de Defesa do Consumidor.

Toda semana o internauta terá acesso a aulas inéditas sobre os direitos do consumidor, com especialistas renomados. A atual gestão do Procon-SP, tem investido em produtos educativos por entender que o consumidor precisa conhecer bem as regras do Código de Defesa do Consumidor para saber cobrar os seus direitos. Veja aqui as aulas: www.youtube.com/playlist?list=PLga45d9l03th5jPAmadqW9jpFqSFO2pT6.

Ariane Pio

Da Reportagem Local