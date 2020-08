Procon-SP Alerta Sobre Golpe Aplicado por Entregadores de Comida

Usuários de aplicativos de entrega de comida estão sendo vítimas de um novo golpe. Pelo menos 125 pessoas já denunciaram ao Procon que no momento em que receberam o pedido feito por aplicativos tiveram um valor bem maior do que o da compra debitado de suas contas bancárias. Segundo órgão as denúncias já somam R$ 600 mil debitados indevidamente.

De acordo com o alerta, ao entregar o pedido feito pelo aplicativo de delivery, o entregador dá ao consumidor uma máquina com o visor danificado, no qual os dados não aparecem, e onde está lançado um valor superior ao correto. O consumidor só percebe depois que a transação foi efetivada e os valores foram debitados.

Para evitar cair no golpe, orienta o consumidor a não utilizar máquinas danificadas e confira sempre e valor digitado no momento da cobrança. “Observe se a senha está sendo digitada na tela certa, lembre-se que o campo de senha mostra apenas asteriscos, nunca os números digitados”, explica o Procon.

Em outra situação, a pessoa recebe uma ligação do restaurante informando sobre a necessidade do pagamento de uma suposta taxa de entrega e pede os dados do cartão. O consumidor só percebe depois que a transação já foi efetivada e os valores debitados. Nesse caso, o Procon-SP orienta os usuários de aplicativos a nunca passarem seus dados por telefone ao restaurante ou aplicativo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

