Procon Recebe Denúncias de Itens de Proteção ao Covid-19

A unidade do Procon de Catanduva recebeu denúncias relacionadas a preços abusivos em itens de prevenção ao Coronavírus (Covid-19), tais como: álcool em gel e máscaras cirúrgicas. De acordo com a unidade foram cinco denúncias relacionadas a preços abusivos. Ontem, dia 01, foi divulgado o levantamento de atendimentos realizados em Fevereiro. No total, foram contabilizadas 260 pessoas atendidas. Os números referem-se a período anterior à quarentena preventiva ao Covid-19. Os consumidores estavam com dúvidas relacionadas a setores como alimentação, saúde, habitação e produtos.

O Procon Catanduva traça o mapa dos atendimentos mês a mês. Em Fevereiro a maior procura foi para uma simples consulta (130), seguida de Carta de Informação Preliminar (CIP) emitida (69) e Nota Fiscal Paulista (60). Também levaram os consumidores até a unidade local, reclamações, acordos e retorno de queixas. Atualmente, diante da pandemia de Covid-19, o Procon faz atendimento remoto a partir do site www.catanduva.sp.gov.br/desenvolvimento/procon. Para isso, basta clicar na opção “faça sua reclamação” para acessar a área com login e efetuar o cadastro. Na sequência, o consumidor receberá um e-mail de confirmação e, ao acessar novamente, poderá fazer a reclamação. As dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3531-9138.

Os consumidores também podem registrar denúncias diretamente no aplicativo @proconsp, que está disponível para todos os tipos de celulares. Assuntos relacionados ao coronavírus, como abuso de preços de produtos também podem ser registrados por meio desses canais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

