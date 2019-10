Procon Orienta Pais Para as Compras Do Dia Das Crianças

O Dia das Crianças é mais uma chance do comércio aumentar suas vendas. Mas alguns pais cometem deslizes que acabam sendo prejudiciais a si mesmos na hora de comprar o presente do filho ou não estão informados sobre seus direitos. Pensando nisso, o Procon listou uma série de orientações para os consumidores não terem problemas.

Não levar crianças junto, na hora das compras. Com elas, os adultos podem ser influenciados e acabar adquirindo algo que prejudique o orçamento. Além disso, sempre é bom fazer pesquisas de preços para avaliar onde encontrar o item mais barato. Escolher brinquedos apropriados para a idade da criança. Conferir a embalagem, selo do Inmetro e se a descrição condiz com o produto. As lojas não são obrigadas a fazer trocas de produtos que estejam defeituosos ou porque a criança não tenha gostado.

É preciso ficar atento se o objeto pode prejudicar de qualquer forma a criança, com cortes, queimaduras ou choques. No caso de compras online, o consumidor tem o direito de pedir a troca do produto dentro de sete dias, seja por defeito ou insatisfação. Os fretes e outros custos ficam por conta do fornecedor. Nas compras feitas pela internet, o comprador deve assinar o termo de recebimento só após verificar as condições que a mercadoria se apresenta e está, de fato, relacionada com seus dados pessoais.

Caso o item adquirido seja eletrônico, o vendedor deve testar na frente do comprador, para evitar surpresas desagradáveis a ele. Se o objeto comprado for importado, é obrigatório vir com manual de instruções em português e garantias.

Preços totais, parcelamentos e juros devem estar à vista dos clientes, de forma clara. E o mais importante: sempre exija a nota fiscal, pois é ela que comprova que a compra foi realizada e o consumidor garante seus direitos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local