Procon Orienta Pais de Alunos Para a Compra de Material Escolar

Com a proximidade da volta às aulas, muitos pais dão início a pesquisas de preços da lista de material escolar. Para ajudar o consumidor a fazer uma boa compra, o Procon listou algumas recomendações importantes. Além de pesquisar muito antes de decidir em qual estabelecimento comercial comprar, o consumidor que pretende reduzir os gastos também deve, antes de efetuar a compra, verificar as condições de uso dos materiais utilizados no ano anterior. Materiais com personagens de desenhos animados geralmente têm os preços mais elevados, mas são os que mais atraem as crianças. Por isso o ideal para quem quer economizar é que vá às compras sem a presença dos filhos e escolha produtos compatíveis com o seu orçamento.

Os pais devem ficar de olho nas exigências das escolas. Determinar em qual estabelecimento o consumidor deve comprar o material escolar é prática abusiva, assim como exigir a marca ou fabricante dos produtos. A condição só é válida na aquisição de apostilas próprias da instituição de ensino. Alguns estabelecimentos costumam oferecer descontos para compras em grandes quantidades. O Procon recomenda que os pais avaliem a ideia de reunir um grupo para comprar os materiais escolares em um mesmo estabelecimento e negociar os descontos com o vendedor. Produtos de higiene e limpeza, tais como de uso coletivo, não podem ser inclusos na lista. Essa prática é considerada abusiva nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e é proibida pela Lei 12.886/2013. O consumidor que se deparar com esse tipo de cobrança e exigências deve reclamar na instituição. Caso continue sendo cobrado pelos itens de uso coletivo, o indicado é procurar o Procon para registrar a queixa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local