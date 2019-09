Procon Leva ‘Educação para o Consumo’ a Estudantes de Escolas Públicas e Particulares

O Procon de Catanduva, abordando o tema ‘Educação para o Consumo’ com estudantes, realizou na última quarta-feira, dia 11 de setembro, uma palestra para alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola particular. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a UNIFIPA desde 2012.

A coordenadora do Procon de Catanduva, Beatriz Trigo, acompanhou a atividade dos alunos do curso de Direito, que desenvolvem o grupo de extensão ‘Observatório Social das Relações de Consumo’. Temas como direito básico do consumidor, prazos de garantia, garantia contratual, meia-entrada, venda casada, compras pela internet e direito de arrependimento foram apresentados aos adolescentes, que também receberam cartilhas informativas.

“A educação para o consumo é uma questão importante, tanto para o Procon, quanto para a população, porque faz com que o cidadão evite problema com relação ao consumo, porque já tem o conhecimento prévio dos seus direitos”, comentou Beatriz.

O objetivo da ação é que cada vez mais jovens sejam alcançados com as palestras, que percorrerão escolas públicas e particulares de Catanduva. “O Procon e os alunos do curso de Direito da UNIFIPA vêm trabalhando para conscientizar a população, transmitindo conhecimento nas áreas de cidadania e de direitos do consumidor, além de manter um balcão de atendimento no bairro Bom Pastor, que funciona de segunda a sexta-feira”, finalizou a coordenadora.

O Procon funciona em dois endereços: na Prefeitura, na Praça Conde Francisco Matarazzo, nº 01, e no Bom Pastor, na rua São Leopoldo, nº. 80. Também é possível entrar em contato através do atendi­men­­to online, pelos endereços www.consumidor.gov.br e ­procondigital@catanduva.sp.gov.br.

Da Reportagem Local