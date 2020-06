Procon Fiscaliza Lojas De Materiais De Construção Em Catanduva

Desde o início da pandemia da covid-19, os Núcleos Regionais do @proconsp estão fiscalizando diversos estabelecimentos comerciais a fim de combater o aumento injustificado de preços. Nos dias 22 e 23 de junho, as equipes que atuam no interior e litoral concentraram as fiscalizações no segmento de materiais de construção. No total, 159 estabelecimentos foram fiscalizados, sendo 112 presencialmente e os demais por meio de envio de notificações.

Catanduva também foi alvo de fiscalização nas lojas de materiais de construção além dos municípios: Bauru, Presidente Prudente, Franca, Ribeirão Preto, Praia Grande, Santos, Barretos, São José do Rio Preto, Guaratinguetá, Sorocaba, Marília, Campinas, Araçatuba, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Bebedouro e Lorena.

Além de eventual aumento injustificado de preços, as equipes fiscalizaram a comercialização de produtos com prazo de validade vencido. Em 43 locais visitados pelos fiscais foram constatados produtos com prazo de validade vencida; esses fornecedores serão multados e responderão a processo administrativo.

Nas cidades de Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Sumaré, Santa Isabel, Caçapava, Caraguatatuba, Arujá, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Cachoeira Paulista, Jacareí e Ilhabela, 47 estabelecimentos foram notificados, por correio, a apresentar notas fiscais para verificação de possível prática abusiva em aumento injustificado de preços.

Os fornecedores que estiverem praticando preços abusivos, bem como comercializando produtos com prazo de validade vencido, serão multados e responderão a processo administrativo.

Como denunciar, reclamar e obter orientações: @proconsp disponibiliza canais de atendimentos à distância para receber denúncias, intermediar conflitos e orientar os consumidores: via internet (www.procon.sp.gov.br), aplicativo – disponível para Android e iOS – ou via redes sociais; para as denúncias, marque @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

