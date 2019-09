Procon de Catanduva Integra Congresso Internacional de Defesa do Consumidor

Programação do Congresso reuniu especialistas e autoridades na defesa do consumidor

Ariane Pio

Da Reportagem Local

No dia 12 de setembro foi realizado, no Memorial da América Latina, o Congresso Internacional de Defesa do Consumidor e Catanduva não ficou de fora. Na ocasião, também foi realizado o 34º Encontro de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, e a coordenadora do Procon de Catanduva, Beatriz Trigo, participou da cerimônia.

“A programação reuniu especialistas e autoridades, que debateram temas como a oferta e a publicidade na sociedade capitalista contemporânea, o consumidor 4.0, altamente exigente, além da saúde e segurança, plataformas digitais e confiança, além de economia comportamental e a defesa do consumidor e o consumidor na era digital”, informa a nota oficial da Prefeitura de Catanduva.

Beatriz, se referindo ao consumidor da atualidade, que possui como marca a reivindicação de seus direitos e deveres dos prestadores de serviços, salientou: “O diretor executivo do Procon, Fernando Capes, salientou a necessidade do Procon se adequar ao novo tipo de consumidor, denominado numa das palestras como o consumidor 4.0”.

O professor da Universidade de Chicago, Todd Handerson, reforçou que o consumidor espera receber por aquilo que pagou, para satisfazer as expectativas e ter a confiança no fornecedor. A relação de consumo, na visão dele, tornou-se mais dinâmica. Foi debatida, também, a trajetória do Código de Defesa do Consumidor, que tem regras que devem ser seguidas pelo serviço público, o que consequentemente melhoraria a qualidade do setor privado.

Já os secretários de Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti, e da Secretaria Nacional do Consumidor, Luciano Timm, citaram a importância do Código de Defesa do Consumidor e o trabalho desenvolvido pelo Procon no evento.