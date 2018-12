Procon dá Dicas Para os Consumidores Evitarem Prejuízos nas Compras Natalinas

O Procon-SP dá dicas para os consumidores evitarem prejuízos nas compras natalinas. A melhor forma é evitar a correria e fazer as compras com antecedência. Deixar tudo para a última hora pode trazer compras mal feitas e incentivadas, apenas, por impulso.

“Pesquisar preços atrelados a qualidade e evitar compras por impulso devem ser o ponto de partida para este momento; para evitar frustrações com presentes não entregues na data, é aconselhável fugir das compras de última hora; a aceitação de cheques uma liberalidade dos estabelecimentos, porém esta restrição deverá ser informada de maneira clara, precisa e principalmente ostensiva, com cartazes em local de fácil visualização; a aceitação de cartões também é uma liberalidade dos lojistas. Mas, ao aceitar esta forma de pagamento não poderá impor limite mínimo”, informa o órgão.

A forma de pagamento também pode ser influenciada pelo meio no qual será pago o valor da compra. Dependendo da forma como será realizado o pagamento, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, o fornecedor poderá conceder ou não descontos.

“Porém as informações relativas aos preços diferenciados devem ser facilmente perceptíveis, sem a necessidade por parte do consumidor de qualquer esforço para compreender de que os vários preços dos produtos ou serviços expostos são decorrentes de eventuais descontos oferecidos, conforme o prazo ou o meio de pagamento disponível e aceito pelo fornecedor”, informa.

As trocas também devem acontecer de acordo com a política de cada estabelecimento. “Os estabelecimentos podem praticar diferentes políticas de troca. Lojas físicas não são obrigadas a efetuar trocas por causa do tamanho do produto ou porque o presenteado não gostou; quando a compra for efetuada fora do estabelecimento comercial (internet ou telefone, por exemplo), o consumidor pode exercer o direto de arrependimento, independente do motivo. O prazo para isso é de sete dias – contados a partir da data da compra ou do recebimento do produto”, ressalta.

Para as compras efetuas online, o consumidor deve ter conhecimento das dicas do Procon, por meio do Guia de Comércio Eletrônico e consultar a lista de sites que devem ser evitados por apresentarem problemas com o consumidor.

“O local da compra é um fator determinante. Lojas estabelecidas no comércio garantem mais segurança, e fornecem nota fiscal, uma forma que o cidadão tem para exercer seus direitos em caso de problemas com a mercadoria. Portanto, evite comprar produtos de procedência duvidosa; problemas com o produto: o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 30 dias para reclamações sobre vícios aparentes ou de fácil constatação no caso de produtos não duráveis e de 90 dias para itens duráveis, contados a partir da constatação do problema; produtos importados adquiridos no Brasil em estabelecimentos devidamente legalizados seguem as mesmas regras dos nacionais”, explica.

É importante o consumidor ter sempre em mãos a nota fiscal, pois ela é um documento no caso dele precisar fazer alguma reclamação, troca ou eventual utilização de garantia.

Karla Sibo

Da Reportagem Local