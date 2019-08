Procon Dá Dicas Para A Hora De Comprar Peças De Mostruário

Adquirir uma peça que está em exibição numa mesa ou balcão, por muitas vezes, pode ser a última chance de adquirir um produto que esteja desejando há tempos, por um preço bem menor. Porém, ao realizar a compra desse tipo de produto, que fica exposto nas lojas e pode apresentar defeitos aparentes, o consumidor não perde o seu direito, mesmo que haja desconto. Foi para instruir os consumidor nesse tipo de compra que o Procon de São Paulo deu algumas dicas sobre o tema:

Fornecedor

“É indispensável que o consumidor solicite ao fornecedor que descreva possíveis problemas, como pequenas avarias, por exemplo”.

Garantia

“Mesmo que haja uma cláusula informando que o consumidor adquiriu o produto ‘no estado em que se encontra’, o direito legal à garantia é o mesmo, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se ocorrer algum problema que impossibilite o uso do produto, o consumidor poderá exigir o reparo ou a troca”.

Fornecedor

“O fornecedor é responsável por reparar o vício de qualquer produto, exceto aqueles informados de maneira clara no momento da aquisição. O fato de o produto ter sido comprado em promoção, ou de mostruário, não permite ao lojista ou fabricante se negar a solucionar eventuais problemas ou recusar sua troca”.

Caso você, consumidor, tenha tido algum problema na compra de um produto de mostruário, o Procon informa que o dever do usuário é, imediatamente, procurar o órgão de defesa do consumidor mais próximo e avisá-los a respeito do caso.

