Procon Constata Alta de 2,13% na Cesta Básica de Outubro

O Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP constatou que o valor da cesta básica paulistana teve alta de 2,13% no último mês de outubro. O levantamento, feito em convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), revela que o preço médio no dia 30 de setembro era R$ 930,19 e passou para R$ 949,98 em 30 de outubro.

O grupo de alimentação foi o que apresentou maior variação, 2,26%. Higiene Pessoal registrou 1,55% e limpeza, 0,76%. A variação no ano é de 21,15% (base: dezembro/2019). No mês de outubro, os produtos que mais subiram foram: Batata (kg) 20,31% Óleo de soja (900 ml) 12,15% Frango resfriado inteiro (kg) 9,00% Arroz (5 kg) 7,62% Papel Higiênico Fino Branco (com 4 unidades) 5,82%.

As maiores quedas foram: Cebola (kg) -16,74% Alho (kg) -5,44% Leite UHT (litro) -4,23% Farinha de trigo (kg) -3,93 Ovos brancos (dúzia) -3,75 Dos 39 produtos pesquisados, na variação mensal, 21 apresentaram alta e 18 diminuíram de preço.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local