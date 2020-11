Procon Catanduva Traz Dicas Sobre Compras na Black Friday

A sexta-feira mais aguardada do ano está chegando e, com ela, dúvidas sobre as compras em lojas físicas e digitais. Para nenhum consumidor cair em cilada, o Procon Catanduva separou orientações importantes para a Black Friday 2020, comemorada no dia 27.

Para aproveitar as verdadeiras promoções, a dica é que o consumidor inicie já a pesquisa sobre as características do produto ou serviço de seu interesse.

Vale analisar hoje qual é o preço que está sendo praticado no mercado e até fazer aquele print da tela do celular com o valor ofertado pelo estabelecimento – uma forma de acompanhar a evolução e comprovar os valores para eventual questionamento. Assim é possível avaliar se na Black Friday o preço será realmente promocional. Existem, inclusive, aplicativos e sites de comparação de preços.

Procure com antecedência informações sobre o evento e marcas que irão participar das promoções para garantir organização na hora da compra. Para consultas sobre um produto/serviço, deve-se sempre acessar os canais oficiais. Esqueça os links de ofertas recebidos por e-mail ou redes sociais, pois eles não são seguros.

Orientações

Faça uma lista com produtos ou serviços que precisa ou deseja. Estipule um limite de gastos, evitando gastar mais do que o previsto e prejudicar o orçamento.

Observe o prazo de entrega e informe-se antecipadamente sobre a política de troca da empresa para evitar problemas.

O valor do frete também é algo que deve ser observado. Se o valor for muito alto, o preço promocional pode não valer a pena.

Nas compras em sites, é preciso estar atento se há alteração no preço informado inicialmente (da oferta inicial, passando pela colocação do produto no carrinho até o pagamento).

Antes de qualquer compra online, é importante consultar a lista “evite estes sites” do Procon-SP: https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php.

Em caso de dúvidas, o Procon Catanduva está disponível para atendimento. O endereço é Praça Conde Francisco Matarazzo, n° 1, no térreo da Prefeitura. O horário de funcionamento é das 9 às 16 horas de segunda a sexta-feira. O telefone (17) 3531-9138 também é opção de informações.

Para formalizar reclamação sobre um produto ou serviço, leve documentos pessoais, comprovante de residência, documento relacionado à reclamação (nota fiscal, contrato, ordem de serviço, extrato). O formulário está disponível no site da Prefeitura ou pode ser solicitado pelo email procondigital@catanduva.sp.gov.br.

