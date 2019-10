PROCON Ajuda Consumidores a Se Prepararem Para o Black Friday

Faltando menos de um mês para a edição deste ano da Black Friday que é conhecida mundialmente por reunir um grande grupo de fornecedores dispostos a realizar ofertas e descontos que chegam a ultrapassar 50% do valor original do produto, o PROCON orienta os consumidores a se prepararem para as compras desse evento.

Eletrodomésticos, eletrônicos e celulares são os artigos mais procurados neste período de vendas. Por isso, o consumidor deve já ir pesquisando os preços e valores dos produtos para comparar no dia da promoção. Observar o prazo de entrega e informar-se antecipadamente sobre a política de troca da empresa e atitudes que ajudam a evitar problemas.

O consumidor deve evitar clicar em links e ofertas recebidas por e-mail ou redes sociais, fazendo sempre a consulta da página oficial da loja, de preferência digitando o endereço do site.

Os produtos expostos nas vitrines devem apresentar o preço à vista e, se vendidos a prazo, o total a prazo, as taxas de juros mensal e anual, bem como o valor e número das parcelas.

Qualquer produto, nacional ou importado, deve apresentar informações corretas, claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, além dos riscos que possam apresentar à saúde e segurança dos consumidores.

Nas compras feitas em sites, após escolher o produto ou serviço, o consumidor deve verificar se o preço será alterado no carrinho virtual ou se o valor do frete é muito mais alto que o habitual.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em compras feitas fora do estabelecimento, o consumidor tem sete dias para “se arrepender”, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o dinheiro de volta (o prazo passa a contar da data da compra ou da entrega do produto).

Ariane Pio

Da Reportagem Local