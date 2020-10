Processo Seletivo Simplificado Aberto Para Professor Substituto Na Área De Biologia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Catanduva, torna pública a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado para professor substituto na área de Biologia.

As inscrições serão recebidas única e exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no endereço http://ead3.ifsp.edu.br, no período de 05 a 16 de outubro de 2020. Não serão aceitas inscrições por e-mail ou qualquer outra forma diferente da prevista neste edital. Inscrições recebidas após este período serão indeferidas.

O IFSP não se responsabilizará pela solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

É de exclusiva responsabilidade do candidato a correta escolha da vaga à qual irá concorrer, o correto preenchimento das informações, envio dos documentos e a veracidade das informações prestadas e pelo conteúdo encaminhado, ficando estabelecido que, no referido ato, este tenha o conhecimento pleno do presente Edital e a ciência de que preenche todos os requisitos. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os documentos em ordem dos números abaixo, em português, em arquivo único em formato .pdf e que não ultrapasse 10 MB (dez megabytes).

Ariane Pio

Da Reportagem Local