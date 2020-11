Processo De Atribuição De Aulas Para 2021 De Professores Contratados Vai Até Sexta-Feira

Começou nesta semana o processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2021 de professores contratados (categoria O). Docentes com contrato ativo celebrado em 2018, 2019 e 2020, e os candidatos à contratação sem vínculo e com processo seletivo vigente (2019), poderão acessar a Secretaria Escolar Digital (http://sed.educacao.sp.gov.br) e confirmar sua inscrição até sexta-feira, 27 de novembro.

As regras de pontuação não foram alteradas, permanecendo como nos anos anteriores. A escolha dessa categoria só é feita após a primeira atribuição dos professores efetivos/concursados. Para estes uma rodada de atribuição deve ser realizada em janeiro de 2021.

Já os docentes que ainda não possuem contrato, ou que não tenham participado do último processo seletivo de contratação por tempo determinado, inscrições serão abertas em dezembro de 2020, e a atribuição de aulas ocorrerá, também, em janeiro de 2021.

Aulas presenciais – Os estudantes da rede estadual de São Paulo devem retornar às aulas no dia 1º de fevereiro de 2021. A informação foi dada pelo Secretário Estadual de Educação, Rossieli Soares.

O Secretário destacou que até fevereiro serão definidas se as atividades serão presenciais, remotas ou parcialmente presenciais, dependendo das orientações da Secretaria de Saúde em função da pandemia de coronavírus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local