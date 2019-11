Problemas De Infraestrutura Afligem Alunos E Professores Da Fatec Catanduva

A unidade catanduvense da Fatec (Faculdade de Tecnologia) está passando por uma situação delicada. De acordo com uma denúncia anônima, alunos da instituição de ensino estão tendo que estudar e fazer os trabalhos de final de semestre sentados no chão, por conta de problemas na infraestrutura do local.

O prédio principal, que é datado de 1928 e fica na rua Maranhão, número 898, foi parcialmente interditado, e grande parte das salas de aula foram transferidas para o primeiro andar do prédio ao lado, cedido pela Prefeitura de Catanduva. A transferência foi realizada porque a unidade do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Catanduva, que ainda não foi instalada, irá funcionar no primeiro andar do edifício. Sem a reforma do prédio principal e sem um espaço adequado no Anexo II – onde foi instalada parte da Fatec –, os estudantes estão se sacrificando para garantir a continuidade do ano letivo.

Resposta

A equipe do O Regional entrou em contato com a Prefeitura de Catanduva e o Centro Paula Souza para saber mais detalhes a respeito. A resposta da prefeitura foi: “A Prefeitura de Catanduva, no que lhe compete, esclarece que a ocupação do prédio da rua Recife se deu mediante um Termo de Cooperação firmado entre Estado e Município com intuito de preservar a segurança dos alunos, corpo discente e administrativo, na medida em que no prédio a ser reformado havia o risco real de incêndio por pane elétrica e inundações pela precariedade da cobertura.

A Prefeitura realizou, inclusive, adequações no andar superior do prédio emprestado e buscou anuência do Senai para o compartilhamento dos sanitários no andar térreo. Não há, hoje, possibilidades de qualquer incremento no espaço cedido. Pelo exposto e não tendo nenhum indício de que a reforma prevista irá de fato ocorrer, sendo que os recursos financeiros necessários para a obra dependem exclusivamente do Governo do Estado, a Prefeitura está impossibilitada de qualquer ação maior neste sentido”.

Já o CPS se manifestou da seguinte forma: “A Assessoria de Comunicação do Centro Paula Souza informa que a aprovação dos projetos para a reforma do prédio principal da Fatec Catanduva, localizado na Rua Maranhão, nº 898, no Centro, está em andamento. Assim que essa etapa for concluída, será realizada a preparação do processo licitatório de obras de adequação do local. A previsão é que o edital de licitação seja publicado no primeiro trimestre de 2020”.

Da Reportagem Local