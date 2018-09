Problema na Rede Elétrica Deixa 4,3 Mil Clientes Sem Energia em Catanduva

Problema na rede elétrica deixou 4,3 mil clientes sem energia em Catanduva na manhã de ontem (3). A informação é da Energisa Sul-Sudeste, empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica em Catanduva. Segundo a concessionária, o rompimento de um cabo localizado na rua Agudos atingiu oito bairros: Agudo Romão I e II, Jardim Del Rey, Jardim Isabela, Santa Paula, Residencial Primavera, Vila Santo Antonio e Parque José Cury por volta das 9h45.

De acordo com a empresa responsável, a causa está sendo investigada e o restabelecimento foi normalizado às 10h16 para 4,2 mil clientes e às 11h24 para os outros cem clientes que moram próximo a estação do rompimento.

“Técnicos da empresa foram rapidamente acionados, e após manobras no sistema elétrico, 4.200 clientes atingidos tiveram o fornecimento regularizado às 10h16. Por conta da complexidade da ocorrência e finalização dos reparos na localidade, os cem clientes que estavam sem energia nas proximidades da rua Agudos, tiveram o fornecimento normalizado às 11h24. A distribuidora lamenta pelos transtornos e reafirma seu compromisso de atuar prontamente com qualidade e segurança para manter o fornecimento a todos os seus clientes”, diz em nota a concessionária.

Em caso de queda de energia, o cliente pode ligar no 0800-7010326 para fazer a reclamação ou pedir mais informações.

Karla Sibro

Da Reportagem Local