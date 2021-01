Primeiro Sino da Esperança de 2021 é Tocado Por Colaborador da Fundação

O Sino da Esperança, que simboliza a conclusão das sessões de radioterapia, tocou na última quarta-feira, 6 de Janeiro, pela primeira vez neste ano de 2021. Após 23 sessões de radioterapia no Hospital de Câncer de Catanduva, Agnaldo Marcos Alexandre concluiu uma das etapas do tratamento contra a doença. Colaborador do departamento financeiro da Fundação Padre Albino, Agnaldo contou com a presença de amigos de trabalho que prestigiaram o momento. “Agradeço a Deus pela força e espero voltar logo!”.

O Sino da Esperança é uma tradição e tem sido implantado nos maiores centros oncológicos e simboliza a conclusão da etapa do tratamento.

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto de 2020 e oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local