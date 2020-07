Primeiro Semestre Apresenta Redução De 20% De Acidentes De Motos Em Rodovias

De acordo com o levantamento do órgão foram registrados e atendidos no primeiro semestre do ano 3.325 acidentes envolvendo motos, 20% a menos na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 4.178 ocorrências.

Com o objetivo de reduzir o número de acidentes envolvendo motos nas rodovias paulistas, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias realizam ações preventivas e operacionais específicas para este público.

As ações das concessionárias, com acompanhamento da ARTESP, são de cunho educativo, como veiculação de mensagens de orientação nos painéis eletrônicos das rodovias e campanhas de conscientização, e de fiscalização, como monitoramento em pontos estratégicos e medidas operacionais de segurança. Além disso, a Agência é parceira no Programa Respeito à Vida , iniciativa responsável pela gestão do Infosiga SP, que contabiliza dados sobre acidentes fatais de trânsito no Estado de São Paulo.

Dados gerais do Infosiga SP, que incluem todas as rodovias do Estado, inclusive as não concedidas, também apresentaram redução nos acidentes envolvendo motos, foram 4.749 ocorrências no primeiro semestre do ano, número 14% menor na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 5.566 acidentes.

Nos contratos de concessão, é estabelecido que cada concessionária apresente um Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Rodoviária – PRA, destinado a promover a melhoria no sistema viário, beneficiando condutores de motocicletas e veículos de uma forma geral. A ARTESP estabelece diretrizes e metas, e acompanha de perto se elas estão sendo cumpridas. As medidas devem prever ações sobre a via, veículo e condutor, com intervenções na engenharia, em ações operacionais, educativas e de apoio à fiscalização.

