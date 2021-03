Primeiro Sábado do Mutirão da Coleta de Volumosos Remove 24 Toneladas e Ação Continua Hoje

Na ação do primeiro dia do mutirão da coleta de volumosos realizada no sábado passado (13), foram recolhidas das calçadas das residências 24 toneladas de materiais, rumo ao descarte correto. A quantidade de móveis, sofás e geladeiras foi tamanha, que as equipes retomaram, hoje (20), os trabalhos no Jardim São Domingos, Solo Sagrado 1 e 2 e Conjunto Euclides Figueiredo.

A iniciativa busca deixar Catanduva mais limpa, além de eliminar possíveis abrigos do Aedes aegypti e animais peçonhentos, como os escorpiões, por exemplo. O mutirão é realizado sempre aos sábados, fruto de parceria das secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e Obras e Serviços.

São quatros caminhões que fazem parte da ação, contam com 16 funcionários que realizaram, ao menos, três viagens com cada veículo neste sábado.

A recomendação, para garantir o andamento da ação de limpeza, é deixar o material na calçada dos imóveis, sempre na véspera do dia em que as equipes passarão por cada bairro. Lixo comum e hospitalar, lâmpadas, entulho da construção civil e galhos de árvores não serão levados.

EMCAa – A Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) também marcou presença no Mutirão de Coleta de Volumosos. As equipes estiveram na região do Pachá, onde foi feita varredura para eliminar criadouros da dengue.

Ariane Pio

Da Reportagem Local