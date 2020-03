Primeiro Repasse de ICMS de Março Transfere R$ 1.170.654,91 Para Catanduva

O governo do Estado de São Paulo depositou R$ 1.170.654,91 em repasses de ICMS para a cidade de Catanduva. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda e Planejamento é referente ao montante arrecadado no período de 2 a 6 de março.

Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

Já o valor total de transferência R$ 592,36 milhões em repasses de ICMS para os 645 municípios paulistas.

No mês de março, a estimativa é transferir para as prefeituras do Estado o total de R$ 2,47 bilhões em repasses de ICMS. Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990. As consultas dos valores podem ser feitas neste link Acesso à Informação > Transferências de Recursos > Transferências Constitucionais a Municípios .

No primeiro bimestre deste ano, a Secretaria da Fazenda e Planejamento depositou R$ 5,12 bilhões aos municípios paulistas. Os valores semanais transferidos aos municípios paulistas variam em função dos prazos de pagamento do imposto fixados no regulamento do ICMS. Dependendo do mês, pode haver até cinco datas de repasses. As variações destes depósitos oscilam conforme o calendário mensal, os prazos de recolhimento e o volume dos recursos arrecadados. A agenda de pagamentos está concentrada em até cinco períodos diferentes no mês, além de outros recolhimentos diários, como por exemplo, os relativos à liberação das operações com importações.

Ariane Pio

Da Reportagem Local