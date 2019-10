Primeiro Poupatempo Comemora 22 Anos no Estado de São Paulo

O programa Poupatempo comemorou no domingo (20), 22 anos de serviços prestados em São Paulo. Hoje, 72 unidades estão à disposição dos cidadãos em todas as regiões do Estado oferecendo atendimento de qualidade para quem precisa emitir documentos públicos.

Em Catanduva, o Poupatempo já prestou 1.88 milhão de atendimentos, sendo 233 mil só neste ano. Segundo o Prodesp a unidade é muito querida pela população, e já obteve 100% de aprovação dos usuários em pesquisa de satisfação realizada em 2018. Já na cidade de São Paulo aconteceu ontem (21) uma comemoração pelos 22 anos com cerca de 600 milhões de atendimentos realizados.

O posto Sé, o primeiro a ser inaugurado, contará com uma ação especial promovida pelo Sesc do Carmo. Os malabaristas cômicos, Irmãos Becker, fizeram a alegria dos usuários dos postos.

Em 2018, o Poupatempo foi avaliado por 98,8% de seus usuários como ótimo ou bom e em 2019 o programa foi eleito pelo quinto ano consecutivo o ‘Melhor Serviço Público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha.

“O Poupatempo é reconhecido por concentrar diversos serviços públicos em um único local, em ambiente com fácil acesso e preparado para receber a população de forma organizada, com funcionários atenciosos e bem preparados para atender a todos de maneira cordial e prestativa”, explica Ernesto Mascellani Neto, Superintendente da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que gerencia o Poupatempo.

Em julho deste ano, cinco novas unidades foram anunciadas, nas cidades de Aguaí, Campinas, Jales, Lençóis Paulista e Salto. Os novos postos serão ainda mais modernos, com ênfase em serviços eletrônicos e totens de autoatendimento. Até 2022, mais de 100 unidades do Poupatempo estarão à disposição dos cidadãos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local