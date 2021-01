Primeiro Festival da Pizza em Prol da Associação Pão Nosso Será Neste Sábado

A Associação Pão Nosso vai realizar neste sábado, 30 de Janeiro, das 10h às 18h, a primeira edição do festival de pizza. O objetivo é reverter à quantia arrecadada na distribuição de cestas básicas e medicamentos. Serão vendidas pizzas de calabresa, presunto e muçarela e mista. O valor da pizza é de R$25,00. A pizza será retirada no Lar Bom Samaritano, também há opção para entrega em domicílio. Os interessados em adquirir as pizzas e contribuir com a associação devem entrar em contato através do telefone (17) 99762-7321.

Sobre a Associação Pão Nosso – A Associação Pão Nosso é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, por tempo indeterminado. A entidade tem sua sede administrativa em Catanduva, na Rua São Leopoldo, 90 – Loteamento Bom Pastor. A instituição tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através de atividades sociais, educativas, culturais, esportivas, de lazer e profissionalizantes, no resgate e construção da cidadania, podendo representar seus associados e familiares juridicamente, de forma individual, coletiva e direitos difusos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local