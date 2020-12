Primeiro Espetáculo Para Público, ‘Os Bardoso’ Apresenta Operação Natal – Plano B

O Teatro Municipal Aniz Pachá reabre suas portas para dar asas à imaginação e ao riso. É a Cia de Humor e Improviso “Os Bardoso” que realizará apresentação gratuita neste sábado (19), às 20 horas.

O espetáculo trará em cena a “Operação Natal – Plano B” com muita brincadeira, diversão, risadas, músicas e o encanto que essa data oferece. A apresentação tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Segundo informações da prefeitura de Catanduva, já aconteceu algumas formaturas de escolas particulares infantis, mas este tipo de evento será o primeiro. Depois de entrar na fase amarela, este é primeiro espetáculo aberto ao público.

O grupo, Os Bardoso, que é conhecido pelo improviso, trará uma peça diferente, com um roteiro especial de Natal. Por conta da restrição no enfrentamento ao novo coronavírus, os lugares serão limitados e seguem ordem de chegada. Vale ressaltar que todas as medidas de segurança serão adotadas, como o uso obrigatório de máscara, disponibilidade de álcool em gel e aferição de temperatura na entrada do teatro.

Na nova trama, a rotina de Papai Noel e seu auxiliar Crag, o Duende, é interrompida com a visita de dois rapazes, B1 e B2, que não receberam os sonhados e esperados presentes de Natal quando eram crianças. É a partir daí que a operação começa, em busca de respostas sobre o motivo de eles não receberem a visita do Papai Noel. Nesse encontro, pode acontecer de tudo para manter o brilho e alegria do Natal.

O elenco é formado pelos atores Alex Neves, Igor de Mello, Lucas Paschoal e Lukas Dias. A música ficará por conta de Vinicius Panício. A participação especial será de Lucas Zambon. Na equipe técnica e Bardosetes estão: Jhonatan Rapina, Grazielly Eleno, Letícia Ladislau, Nicole do Valle e Pamela do Valle. Informações pelos telefones: (17) 99168-2009 ou (17) 99204-1295.

Ariane Pio

Da Reportagem Local