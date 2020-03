Primeiro Espetáculo Da ‘Mostra De Teatro Popular’ Será Apresentado No Domingo

A secretaria da Cultura anunciou que este mês é do teatro, a programação está garantida para a família toda com todos os eventos gratuitos. Para este domingo, dia 8, será a vez de conferir o espetáculo “Só para Cabritos”, do Grupo Cabrabão. A apresentação gratuita compõe a grade da Mostra de Teatro Popular e está marcada para às 15 horas, no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner.

Com um elenco de carinhas bem conhecidas e super talentosos estão Rafael Back, Vânia Santos, Celso Henrique, Priscila Rodrigues, Aline Leite e Carol Oliveira. Os músicos são Maju Malavaes e Vine Spina. O figurino é de Vânia Santos e a direção geral é assinada por Rafael Back. O espetáculo é livre para todas as idades.

Em “Só para Cabritos”, o público conhecerá João Cabrabão, um nordestino sonhador que acabou de comprar uma Kombi e tem o sonho de viajar pelo país com a sua filha Rita e o seu amigo Chico. No meio do caminho, o veículo começa a apresentar problemas e o trio precisa buscar por ajuda para continuar a viagem.

Nesse cenário aparece Severina, uma mulher que foi deixada pelo circo e que precisa convencer o Cabrabão a aceitá-la para seguir viagem com os novos amigos. A apresentação ganha ritmo com um repertório repleto de xotes e xaxados, com trilha sonora ao vivo. O resgate da cultura popular brasileira é nítido, com a linguagem nordestina marcando presença.

A Mostra de Teatro Popular é realizada pela RB Produções, em parceria com a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria e Fundo Municipal de Cultura e foi aprovada pelo Edital de Incentivo às Artes de 2019. O evento tem o apoio da Associação Dell’arte, Trecho Escola de Arte e Grupo Cabrabão. Confira a programação completa: 08/03 – 15 horas. ‘Só para Cabritos’ – Grupo Cabrabão, no Bosque Municipal. No dia 09/03 – 19h30. Oficina de Ciranda – Grupo Cabrabão na Unifipa Catanduva. No dia 10/03 – 10 horas e 14 horas. ‘Mormaço’ – Grupo Flor de Chita no Teatro Comunitário Dell´arte. No dia 15/03 – 15 horas. ‘Gonzaga para crianças’ – Grupo Cabrabão no Bosque Municipal. No dia 17/03 – 19 horas. Oficina da Criação de Personagens com Rafael Back na Estação Cultura. No dia 24/03 – 19h30. ‘Forró Cabrabão’ – Grupo Cabrabão na Estação Cultura. No dia 22/03 – 15 horas. ‘Forró a La Carte’ – Grupo Cabrabão no Bosque Municipal. No dia 29/03 – 16 horas. ‘Vapor’ – Grupo Cabrabão no Teatro Municipal Aniz Pachá.

Ariane Pio

Da Reportagem Local