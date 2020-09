Primeiro Dia do Poupatempo Esgota Agendamentos em Menos de Três horas

Primeiro dia de atendimento presencial do Poupatempo em Catanduva teve agendamentos encerrados em menos de três horas, segundo catanduvenses.

Quem procurou pelos serviços da unidade, teve de acessar o portal do Poupatempo logo nas primeiras horas do dia para conseguir ser atendido.

Os agendamentos seguem sendo realizados e, atendimentos somente são realizados por meio deles.

Para marcar dia e horário para ser atendido, além de consultar informações, endereços e horários de funcionamento dos postos, basta acessar o site www.poupatempo.sp.gov.br.

É importante destacar que no processo de retomada dos atendimentos, apenas os serviços que necessitam exclusivamente da presença do cidadão para serem concluídos, como solicitação de RG e primeira via da CNH serão disponibilizados. Os demais continuam mantidos de forma remota, pelo portal ou pelo aplicativo Poupatempo Digital, que juntos oferecem 75 opções digitais com qualidade, segurança e comodidade, sem necessidade de sair de casa.

Karla Konda

Editora Chefe