Primeiro Dia Do Natal Iluminado Traz Muita Magia Do Natal Para Os Catanduvenses

O Bom Velhinho já está devidamente instalado na Casinha do Papai Noel, que foi aberta à visitação ontem (09), a visitação na casinha do Papai Noel que neste ano está localizado na Pérgula da Praça da República deixou todos encantados com tantos enfeites e detalhes natalinos.

A casinha do Papai Noel que já é uma das atrações símbolo do natal de Catanduva. Segundo a prefeitura não se sabe a quantia exata de quantas pessoas passam pelo local, mas sempre está cheio. A decoração inclui arvores de Natal, enfeites natalinos, muitas luzes, um urso no balanço, a casinha tradicional do Papai Noel e o trenó do bom velhinho para dar o toque final na magia do natal.

Márcia Spendoli, mãe de Gustavo, de 08 anos, disse que a prefeitura acertou em cheio em fazer num local coberto para as crianças poderem aproveitar melhor, pois está chovendo várias vezes no dia e elogiou a decoração do local. Já Gustavo achou incrível e disse que a parte que mais gostou foi de pedir para o Papai Noel um cachorrinho de Natal, ele acredita que na noite de natal o bom velhinho vai deixar o presente em sua casa.

A abertura do primeiro dia do Natal Iluminado contou com várias atrações e mesmo com a chuva não atrapalhou a magia do evento. Minutos antes de começar “Meu pai é o Papai Noel”. A chuva deu trégua e os 300 papais noéis desceram a Rua Brasil emocionando muita gente. Ainda teve um lindo coral na Matriz e personagens natalinos da CIA. Ligia Aydar.

A casa ficará aberta para visitação de segunda a sexta-feira, horário comercial. E terá a presença do Papai Noel conforme a agenda: visitação de 09 a 23/12 com presença do papai noel, segunda a sexta-feira das 19h às 22h, aos sábados – dias 14 e 21/12 das 9h às 13h e as 19h às 22h, no domingo dia 15/12, das 19h às 22h e no dia 22/12 das 9h às 13h e às 19h às 22h.

Ariane Pio

Da Reportagem Local