Primeiro dia de atendimentos em nova unidade de coleta da Unimed registra fluxo tranquilo

O primeiro dia de atendimentos da nova Unidade de Coleta para Covid-19 do Laboratório da Unimed Catanduva registrou fluxo tranquilo. Nas três primeiras horas de funcionamento, 85 pessoas fizeram o exame para detecção da doença. Desde o início do atendimento até a coleta, são 15 minutos – em média.

Com espaço amplo e arejado, o local conta com três guichês, triagem e três salas de coleta (quatro poltronas), sendo uma delas para atendimentos preferenciais. Após o exame, todos os equipamentos e móveis são higienizados.

O espaço, localizado na Rua Rio Preto, 438, tem o intuito de facilitar o atendimento ao usuário, tornando o acesso mais ágil e cômodo a beneficiários e clientes. Além da comodidade, o posto de coleta terá atendimento ampliado: de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 7 às 10h30.

O resultado dos exames pode ser conferido online, no site da Unimed Catanduva (www.unimedcatanduva.com.br). Na guia do site, basta clicar em “Resultados de Exames”.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local