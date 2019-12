Primeiro Curso Do Senai Catanduva Será De Eletricista Industrial Em Janeiro

A unidade do Senai de Catanduva será inaugurada em janeiro com o curso de Aprendizagem de Eletricista Industrial, atendendo um pedido feito pelos empresários locais. Serão 40 vagas, sendo 20 pela manhã e outras 20 à tarde. A previsão é que as aulas comecem no dia 20 de janeiro, após processo seletivo com os candidatos inscritos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), as indústrias pleiteiam o curso há pelo menos uma década. Atualmente, muitas delas optam por matricular seus aprendizes na unidade do Senai de São José do Rio Preto, a fim de cumprir suas cotas legais de aprendizagem.

A reserva de vagas deverá ser feita diretamente pelas indústrias interessadas, já que os candidatos precisarão ser contratados por elas até o início do curso. Para a prova, que será composta por 60 questões, cada empresa poderá indicar até três candidatos por vaga reservada – os melhores serão convocados para a matrícula.

Segundo o Senai, as vagas podem ser reservadas por empresas do Sistema Indústria, exceto cooperativas. Os candidatos devem ter Ensino Fundamental completo, idade mínima de 17 anos e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos. Serão 800 horas de aulas ao longo de um ano.

O contato com as indústrias será feito pela equipe da Semdert, nos próximos dias, com intuito de definir as reservas. Na etapa seguinte, elas terão de apresentar formulário preenchido com os dados de cada candidato ao curso.

“Trabalhamos em favor dos nossos empresários e, agora, conquistamos um curso aguardado pelas indústrias desde nossos primeiros contatos com o Senai, em 2010. É uma necessidade de mercado, o que representará qualificação e oportunidade para os jovens”, comenta o secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano.

A instalação da unidade foi possível graças a convênio firmado entre a Prefeitura de Catanduva e o Senai. Inicialmente, a parceria tem cinco anos de duração, com investimento anual de R$ 306 mil. Desse valor, R$ 220 mil serão injetados pelo município. A escola ocupará o antigo prédio do CEM, na rua Recife, 665, Centro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local