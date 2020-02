Primeiro Caso Do Coronavirus Traz Cuidados A Serem Seguidos Para Prevenção

Com o primeiro caso confirmado de coronavirus no Brasil, sendo que até o presidente Jair Bolsonaro divulgou oficialmente o caso, veja alguns cuidados para prevenção da doença.

Ele é transmitido por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Até por isso, a principal forma de prevenção é lavar as mãos com água e sabão frequentemente, em especial após tossir, espirrar, ir ao banheiro e mexer com animais. Ter um frasco de álcool gel na bolsa também é indicado.

Ao adotar essa estratégia, evita-se que o vírus acesse seu organismo após você colocar as mãos em uma superfície contaminada.

A mesma medida, aliás, vale para afastar o risco de gripe e outras tantas infecções.

Como qualquer doença que se dissemina pelo ar, o ideal é manter distância de pessoas que apresentem sintomas como tosse, coriza e febre. Usar mascara pode reduzir um pouco o risco de infecção, mas o acessório é recomendado em situações locais de surto intenso.

Outro conselho é manter a caderneta de vacinação em dia, mesmo que não haja imunizante para o novo problema. Isso porque, em conjunto com o coronavírus, outros vírus e bactérias causariam estragos adicionais.

Essa doença e mostrou que a maior parte dos quadros graves se deve à imunidade baixa dos pacientes. O coronavírus é mais perigoso para quem está com o sistema imunológico fraco, estar com as vacinas sempre atualizadas, seguir o rito de higienização e se alimentar bem são o segredo para evitar não só o coronavirus, mas outras doenças.

Ariane Pio

Da Reportagem Local