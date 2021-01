Primeiras Idosas e Enfermeiras do Lar São Vicente de Paulo São Vacinadas

Ontem (26), em Catanduva começou a serem imunizados os idosos e as remessas serão direcionadas às instituições de longa permanência para idosos. Enquanto chegava uma segunda remessa, as enfermeiras freiras que também são do grupo da terceira idade tomaram a sua primeira dose contra covid-19.

Elas ajudam no trabalho do Asilo São Vicente de Paulo, e receberam sua imunização no CEM, mais conhecido como Postão da Pará. As irmãs estavam calmas e ansiosas pela vacina, mas bem alegres e humoradas.

A primeira freira a receber foi a irmã, Nicoleta Audrito, de 71 anos. Logo depois, a irmã Helena Maria Luduvico, de 70 anos. Elas trabalham e moram na instituição. No momento da vacinação a irmã Nicoleta não escondeu a emoção. A irmã Helena contou que se sente aliviada e alegre com a chegada da vacina por parte dos idosos, para que livrasse da prisão que é ficar trancado dentro de casa, pois desde março do ano passado ninguém mais pode sair do asilo por segurança da saúde, nem ao menos receber visita e mesmo com tanta prevenção ao máximo assim mesmo, muitas vidas de moradores do asilo foram levadas por conta do covid-19. Ela ainda contou que como os idosos estão acostumados a tomar todos os anos a vacina da gripe não haverá novidade.

No asilo Lar São Vicente de Paulo são 57 idosos e cerca de 50 colaboradores, os profissionais da saúde estarão responsáveis em ir até o asilo para vacinação dos idosos. Ainda em nota a prefeitura divulgou que duas irmãs enfermeiras foram vacinas com a primeira remessa, vacina da Coronavac.