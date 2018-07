Primeira Parcela do 13º Para Aposentados Será Paga no Mês Que Vem

A primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será paga no mês que vem. O decreto que antecipa os valores foi publicado no Diário Oficial da União. A medida prevê que os depósitos sejam feitos junto com o pagamento de agosto.

No ano passado, foram R$ 34,4 milhões destinados aos beneficiários de Catanduva. Isso só na primeira parcela. Na segunda, foram injetados R$ 232 milhões na economia da região que engloba 96 municípios e mais de 337 mil aposentados e pensionistas.

A primeira parcela corresponderá a até 50% do valor do benefício. O restante será pago com a remuneração de novembro. Com a medida, a economia de todo o país terá um acréscimo de R$ 21 bilhões. O objetivo é o de movimentar o comércio e outros setores. De acordo com a legislação, não será descontado o Imposto de Renda nessa primeira parcela. O imposto sobre o valor será cobrado na segunda parcela do benefício voltado aos aposentados e pensionistas do INSS que virá em novembro. Os valores de 2018 destinados a Catanduva e a região noroeste paulista devem ser divulgados no mês que vem, logo quando ficar pronta a folha de pagamento. A informação é da assessoria de imprensa do INSS.

Desde o ano de 2006 a primeira parcela do décimo terceiro é antecipada para agosto. Foi em 2015 que foi registrada a quebra dessa determinação. O motivo apontado na época foi o ritmo mais fraco da economia e queda da arrecadação, provocados pela crise financeira.

Além dos aposentados e pensionistas, podem receber o 13º salário, as pessoas que recebem benefícios temporários como o auxílio-doença. No caso dos temporários, o valor da parcela do 13º é proporcional ao período em que a pessoa recebeu no ano. Só não tem direito quem recebe benefício assistencial.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local