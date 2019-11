Primeira Etapa Para Cadastramento Da Auto Viação Suzano Se Inicia Na Segunda

A partir de segunda-feira (25), começa o cadastramento de usuários do transporte coletivo para a confecção dos cartões do novo sistema de bilhetagem eletrônica. Serão atendidos os usuários com mais de 60 anos que não possuem condições para o trabalho habitual, passageiros com deficiência física, auditiva, visual e intelectual, além de pessoas vivendo com HIV.

O atendimento será realizado no guichê da Auto Viação Suzano, que fica no Terminal Urbano Gerson Gabas. Para garantir a acomodação do público, uma tenda e cadeiras colocadas pela Prefeitura e pela empresa permanecem no local.

Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência e atestado médico com CID (Classificação Internacional de Doenças) atualizado em 2019. Os documentos serão avaliados e após a aprovação, o cartão será entregue em até cinco dias.

Segundo informações da empresa a cada dia, serão liberadas 100 senhas para os usuários. Assim como na primeira etapa, o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cartão é emitido de forma gratuita, mas em caso de perda, roubo ou extravio, será cobrado o valor de R$ 25 para a confecção da 2ª via.

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) destaca que a novidade no cadastramento ficou por conta do registro fotográfico. Com ele, será possível realizar a leitura facial para a liberação na catraca. Anteriormente, o modelo utilizado era biométrico, com o cadastro de identificação digital. Para os demais grupos terão datas de cadastramento divulgadas posteriormente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local