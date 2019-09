Primavera Começa Com Temperaturas Altas E Pouca Chuva

A primavera começou na segunda-feira (23), às 4h50, e a previsão é que a estação chegue com temperaturas acima da média climatológica e poucas chuvas na maior parte do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros deverão registrar temperaturas de 1°C a 1,5°C acima da média – isso significa ter dias com temperaturas bem altas, e outros com temperaturas mais baixas ou dentro da média, o que na variação entre os três meses chegam à elevação prevista, afirma o chefe da previsão do tempo do Inmet, Francisco de Assis Diniz. Ao longo do dia de hoje (25), haverá chuvas nas áreas faixa norte, central e oeste com intensidade forte e desta vez, além da condição para acumulados significativos, são esperadas rajadas de vento de intensidade forte, intensa atividade elétrica e granizo em pontos isolados.

Até o momento, os modelos meteorológicos, apontam que a madrugada de hoje (25) para quinta-feira (26) seguirá com a condição para forte precipitação principalmente no norte paulista (municípios de divisa com Minas Gerais) e região do Vale do Paraíba.

Na sexta-feira (27), a passagem de uma frente fria provoca pancadas de chuva na faixa leste do Estado, incluindo Região Metropolitana, Vales do Ribeira e Paraíba, além de todo o litoral paulista. Essa condição se estende pelo sábado (28), perdendo força no domingo (29).

Além disso, a sensação de frio persistirá principalmente no período noturno, madrugada e primeiras horas da manhã. Em todo este período, de terça-feira (24) até domingo (29), haverá alto risco para transtornos como deslizamentos de terra, desabamentos, queda de árvores, alagamentos e enchentes, por isso, vale ressaltar que é necessária atenção redobrada.

Para a Catanduva, segundo o Climatempo o dia de hoje será mais ameno e com pancadas de chuvas durante o dia com mínima de 15°C e máxima de 25°C.

Ariane Pio

Da Reportagem Local