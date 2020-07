Prestação de Serviços de Delivery Requer Atenção, Afirma SEBRAE

Com a necessidade de isolamento social diante da pandemia, o crescimento das compras pela internet, principalmente de alimentos e produtos de saúde, por meio de aplicativos e telefone, impactou significativamente o volume de entregas de mercadorias em domicílio. Na mesma proporção, cresceu também o nível de preocupação e de exigência dos clientes quanto aos cuidados adotados pelas empresas e pelos entregadores para evitar a transmissão do coronavírus. Pensando nos entregadores que atuam com serviços de delivery, o SEBRAE preparou um protocolo de retomada das atividades dentro desse novo contexto da economia. Para garantir que essa forma de consumo continue sendo uma boa alternativa, mesmo com o retorno das atividades e reabertura dos estabelecimentos, é muito importante que o desempenho do serviço transmita confiança e segurança ao consumidor.

Os conteúdos funcionam com um guia de boas práticas e foram elaborados tanto para ajudar os empreendedores a se prepararem para atender às novas rotinas, como para orientar os clientes que mudaram a forma de consumir produtos e serviços, bem como gestores públicos que precisam definir parâmetros e regras para a retomada da atividade em diversos segmentos. As informações contidas no documento seguem as orientações e recomendações das autoridades oficiais de saúde e entidades setoriais.

A primeira recomendação do SEBRAE para os entregadores é a atenção aos decretos e demais regulamentos vigentes em cada localidade, em relação ao funcionamento dos estabelecimentos, exigências do uso de máscaras e outras medidas de prevenção. Caso exista divergência de informações entre as medidas estaduais e municipais, a opção deve ser por seguir a orientação mais rígida, de preferência de acordo com as recomendações das autoridades oficiais de saúde, como Organização Mundial de Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da Saúde, entre outras.

As principais orientações continuam sendo a higiene frequente das mãos com água e sabão ou com uso de álcool 70%, além do distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas, independente do uso de máscaras. Atenção com objetos e superfícies tocados com frequência, procurando sempre higienizar as mãos se tocar essas superfícies. A utilização de máscaras também faz parte dos protocolos de prevenção e já é exigida como obrigatória por diversos decretos estaduais ou municipais. As máscaras de tecido devem ser trocadas, no mínimo a cada três horas ou quando ficarem úmida. Elas devem ser lavadas diariamente em casa, passadas com ferro e armazenadas em saco plástico vedado. No caso das máscaras descartáveis, elas devem ser trocadas a cada duas horas e podem ser descartadas em lixo comum envolvidas em saco plástico, preferencialmente em lixeiras com pedal e tampa, com recolhimento por empresas de coleta de produtos contamináveis.

Para promover um ambiente seguro e confortável, certifique-se que o estabelecimento para o qual será realizada a entrega, possui uma área de chegada para os prestadores de serviço, com álcool em gel 70% disponível para higienização das mãos. Evite aglomeração de pessoas no local de recebimento da mercadoria que será transportada. É fundamental que no estabelecimento para o qual será feita à entrega, haja um espaço separado para o repasse das encomendas aos entregadores. Esse local deve estar sempre limpo e sinalizado para organizar a ordem de chegada dos entregadores, e deve ter a distância mínima necessária (1,5 metros entre cada pessoa) enquanto estes esperam pelo item que será transportado. O uso de máscara deve ser exigido nos locais de recebimento de materiais/produtos por parte de toda equipe envolvida: fornecedores, estoquistas, vigilantes, frentistas, embarcadores etc.

Myllaynne Lima

