Prestação de Contas do IPMC de 2017 é Aprovada Pelo Tribunal de Contas

A prestação de contas do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva de 2017 foi aprovada com ressalvas. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado e assinada pela auditora do TCE, Silvia Monteiro. Na sentença, a auditora afirma que o IPMC apresentou superávit de R$ 13,3 milhões e despesas se mantiveram no limite legal “e foi obtido o Certificado de Regularidade Previdenciária. Verificou-se ainda a boa ordem nos recolhimentos dos encargos sociais. Não foram detectadas despesas irregulares ou desprovidas de interesse público, tampouco desvios ou malversação do erário. As críticas lavradas no laudo técnico podem ser relevadas. O cenário indica que a atual gestão está empenhada no bom trato com a coisa pública, razão pela qual entendo que as contas em exame podem receber o beneplácito desta Corte. Assim, recomendações devem ser endereçadas à origem para adoção de medidas concretas para se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano e redução do déficit acumulado”.

Apesar das contas de 2017 terem sido julgadas apenas agora, o balanço geral do instituto de 2018 já teve julgamento e foram considerados irregulares.

A decisão foi do auditor Valdenir Antonio Polizeli e que além de considerar irregular, fez recomendações ao IPMC.

Ao diretor superintendente do IPMC, Edson Andrella, recomentou que evite a todo custo aplicações em fundos temerários, que promova estudos, englobando o Poder Público, a festão e conselhos do instituto e segurados sobre adoção de um plano de custeio adequado para manutenção do regime próprio de previdência municipal “ sob pena de risco concreto de serem prejudicados os pagamentos dos benefícios previdenciários em um futuro próximo” ou promova alterações na legislação local a fim de adequá-la aos dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 (Reforma da Previdência) sobre as normas de aplicação imediata incidentes aos Estados, Distrito Federal e Municípios (alíquotas, requisitos de tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício, cálculo de proventos). “Necessárias para garantia do equilíbrio financeiro e atuarial, o que já foi realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme Emenda Constitucional nº 49, de 06 de março de 2020 e Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 06 de março de 2020”.

Karla Konda

Editora Chefe